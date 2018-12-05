В Большом театре представили балет "Ромео и Джульетта"

Шекспировская трагедия - на пуантах. Сегодня в Большом театре Беларуси представили мировую классику - балет "Ромео и Джульетта". Эта премьера, по сути, перерождение известного спектакля, который снискал популярность далеко за пределами нашей родины. Художественный руководитель театра Валентин Елизарьев вдохнул новую жизнь в свою же постановку: претерпели изменения костюмы, декорации и хореография. Подробности - в репортаже Инны Пилевич.



Джульетту страхуют. За несколько минут до премьеры команда Большого театра в очередной раз проверяет крепление для исполнительницы главной партии в балете по мотивам трагедии Уильяма Шекспира. Сегодня представляют новую редакцию спектакля, для которой декорации прошли капитальный ремонт. Теперь балкон главной героини взлетает выше - на опасную высоту.

Этот спектакль сорвал овации в 20 странах и не сходил с афиши 30 сезонов. Балет-долгожитель "Ромео и Джульетта" претерпел перезагрузку. На самую печальную повесть на свете по-новому взглянул автор либретто, хореограф и постановщик Валентин Елизарьев. Для народного артиста СССР это первая премьера с момента назначения на должность художественного руководителя Большого театра.

Копией и слепком прежнего этот балет точно не будет. Правки без кардинальных перемен. Мастер добавил новые ходы в уже существующую хореографическую партитуру. Ввели в постановку и новых исполнителей. Расставили акценты и в музыке Прокофьева.

Балет в 3-х действиях обновляли в краткие сроки. Одна сценическая и одна оркестровая репетиции. Этого достаточно для профессионалов.

В обновленном спектакле Монтекки и Капулетти танцуют в новых костюмах. Специально для премьеры пошили 200 сценических нарядов. Правда, по тем же эскизам, что и 30 лет назад, - художника Эрнста Гейдебрехта.