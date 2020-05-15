В Большой студии Дома радио идет подготовка к концертной программе "Барані сваё"

15 мая нателеканале "Беларусь 3" и Первом национальном канале Белорусского радио выйдет авторская концертная программа Евгения Олейника и Юлии Быковой (группа AURA) "Барані сваё" с участием известных артистов белорусской эстрады. Началопрямой трансляциив 21:55.



Во время подготовки концерта вБольшой студии Дома радио поговорили с продюсером и композитором Евгением Олейником.



