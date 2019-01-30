В Борисове - выставка к юбилею Николая Рыжего

В экспозиции борисовской библиотеки 37 авторских работ. Преимущественно натюрморты, на них особое внимание художник обратил в последние годы жизни. Есть и незавершенные работы. Николай Рыжий - автор иллюстраций к детским книгам и оригинальным белорусским маркам. Не единожды он становился победителем многочисленных международных конкурсов.