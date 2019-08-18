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В Браславе празднуют 10-летие коронации иконы Божьей Матери "Владычица озер"
В эти выходные в Браславе празднуют 10-летие коронации иконы Божьей Матери "Владычица озер". Этот обряд в католической церкви является признанием чудотворности святыни. История иконы мистическая. Это единственный образ, который уцелел во время страшного пожара, уничтожившего монастырь на острове Неспиш. Символично, что не так давно археологи раскопали фундамент обители, которая впервые упоминается в источниках еще в начале XVI века. Также были найдены остатки моста через озеро. Какие тайны хранит монастырский остров? Что за время экспедиции обнаружили в земле и в иле исследователи?
О тех, кто глубоко копает не только на суше, но и под водой, репортаж Инны Пилевич. Рыбой лишь любуются. Они приехали на Браславские озера совсем за другим - куда более ценным уловом. Здесь члены столичного дайвинг-центра на волонтерских началах ищут остатки моста. Он соединял большую землю с островом в озере Неспиш. Там в окружении воды уже в начале XVI века действовал мужской монастырь. Благодаря энтузиастам тропы, по которым добирались до мужской обители, сейчас вновь обретают свои очертания.
В ходе исследования в озере Неспиш выявлено 24 сваи
Каждую из них исследователи замеряют, наносят на карту и фотографируют. Чтобы определить возраст конструкции, одну из свай нужно извлечь из ила и отправить на дендрохронологическое исследование в Академию наук. Для этого подводные археологи не копают, а размывают. С подводными находками дайверы отправляются на сушу - к коллегам, которые копают вглубь монастырского острова. Тем временем наземная группа археологов открыла фундамент обители. То немногое, что осталось от святыни. В 1832 году в деревянную постройку ударила молния. Монастырь сгорел. Мистика, но в пожаре чудом уцелела икона "Владычица озер", которой славился монастырь. Ее нашли на соседнем острове. Вот уже более сотни лет святыня хранится в Браславском костеле. Хотя новые стены она обрела не сразу.
Ватикан признал икону чудотворной
Как подтверждение тому 10 лет назад состоялась коронация святыни. Ходят легенды, что помимо образа могли уцелеть и монастырские колокола. Якобы местные и сегодня слышат их звон из-под воды. Но пока это лишь мифы. Археологам попадаются совсем иные артефакты.
Самая массовая находка на монастырском острове - фрагменты керамики
Достаточно артефактов и нумизматического характера. Так, самая старинная монета вот эта - пенязь 1547 года чеканки. Здесь изображен король польский и великий князь литовский Сигизмунд Старый. Это первые столь масштабные раскопки на монастырском острове. Помочь исследовать объект вызвались около сотни волонтеров из разных уголков страны. Добровольцы поселились в палаточном городке за 7 километров от острова в деревне Слободка. До места раскопок нужно добираться сперва на автомобиле, а затем на лодке. На территории национального парка "Браславские озера" запрещено жечь костры, кроме специально отведенных для этого мест, поэтому волонтеры готовят себе обед и ужин вот таким нетрадиционным способом - варят уху прямо на лодке. Чтобы понять, как был устроен монастырский комплекс, определить точную дату создания, археологам предстоит глубоко копать еще не один сезон. Пока же волонтеры собирают на исследования средства с помощью краундфандинговой платформы. В планах - общими силами создать музей и возродить монастырь, окруженный водной гладью.
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