В эти выходные в Браславе празднуют 10-летие коронации иконы Божьей Матери "Владычица озер". Этот обряд в католической церкви является признанием чудотворности святыни. История иконы мистическая. Это единственный образ, который уцелел во время страшного пожара, уничтожившего монастырь на острове Неспиш. Символично, что не так давно археологи раскопали фундамент обители, которая впервые упоминается в источниках еще в начале XVI века. Также были найдены остатки моста через озеро. Какие тайны хранит монастырский остров? Что за время экспедиции обнаружили в земле и в иле исследователи?

О тех, кто глубоко копает не только на суше, но и под водой, репортаж Инны Пилевич. Рыбой лишь любуются. Они приехали на Браславские озера совсем за другим - куда более ценным уловом. Здесь члены столичного дайвинг-центра на волонтерских началах ищут остатки моста. Он соединял большую землю с островом в озере Неспиш. Там в окружении воды уже в начале XVI века действовал мужской монастырь. Благодаря энтузиастам тропы, по которым добирались до мужской обители, сейчас вновь обретают свои очертания.



В ходе исследования в озере Неспиш выявлено 24 сваи

Каждую из них исследователи замеряют, наносят на карту и фотографируют. Чтобы определить возраст конструкции, одну из свай нужно извлечь из ила и отправить на дендрохронологическое исследование в Академию наук. Для этого подводные археологи не копают, а размывают. С подводными находками дайверы отправляются на сушу - к коллегам, которые копают вглубь монастырского острова. Тем временем наземная группа археологов открыла фундамент обители. То немногое, что осталось от святыни. В 1832 году в деревянную постройку ударила молния. Монастырь сгорел. Мистика, но в пожаре чудом уцелела икона "Владычица озер", которой славился монастырь. Ее нашли на соседнем острове. Вот уже более сотни лет святыня хранится в Браславском костеле. Хотя новые стены она обрела не сразу.



Ватикан признал икону чудотворной

Как подтверждение тому 10 лет назад состоялась коронация святыни. Ходят легенды, что помимо образа могли уцелеть и монастырские колокола. Якобы местные и сегодня слышат их звон из-под воды. Но пока это лишь мифы. Археологам попадаются совсем иные артефакты.



Самая массовая находка на монастырском острове - фрагменты керамики