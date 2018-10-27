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В Браславском районе сохранилось древнее мастерство плетения из камыша и ситника
Мастера озерного края. В Браславском районе до наших дней сохранилось древнее мастерство плетения из природных материалов. И если изделия из соломки и лозы можно встретить повсюду, в голубом краю предпочтение озерной траве. Раньше плели рыбацкие сети, позже - шляпы, обувь и даже посуду. И сегодня туристы в разные страны забирают сувениры и аксессуары, сплетенные браславскими мастерами из камыша или ситника. На мастер-класс отправилась и наш корреспондент Ольга Масловская.
За плетением мастер Мария Шлабун может проводить часы. Дело требует усидчивости и терпения, но итог того стоит: изделия украшают экспозицию местного музея и разлетаются по миру через сувенирный прилавок. Работает мастер с разным природным материалом, но предпочтение отдает озерной траве. Секреты древнего ремесла коренная браславчанка знает еще с детства.
Изделия из камыша и ситника получаются приятными на ощупь. Внешне скромные, но очень удобные и практичные: они не боятся влаги, а салфетки можно даже стирать. Брать камыш и ситник надо не позже Купалья. Наиболее полезный стебель - тот, что стоял в воде. Перед работой высушенный камыш чуть намачивают. Он получается словно вяленый - пластичный и послушный.
Далеко за материалом ходить не надо. Камыш заготавливают у озер, которых в Браславском районе - малых и больших - более 300!
В окрестностях озера Дрисвяты в старину было очень распространено ручное плетение рыболовных сетей. Отсюда их вывозили на продажу. И именно в этих местах археологи нашли древнее приспособление для плетения. Называется оно кочедык и датируется первым тысячелетием нашей эры. Сейчас кочедык можно увидеть в экспозиции местного музея. А вот древних изделий из ситника и камыша не сохранилось. Понятно - природный материал. Но во время этнографической экспедиции музейщики попали на вот такую сумку родом из первой половины прошлого столетия.
Сегодня секреты древних ремесел хранят участники народного клуба под названием "У озера". Он объединяет 60 мастеров и ремесленников со всего Браславского района. На мастер-классы к ним приходят и взрослые, и дети, чтобы совершить путешествие в прошлое и принести домой собственное ручное изделие.
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