В Браславском районе сохранилось древнее мастерство плетения из камыша и ситника

Мастера озерного края. В Браславском районе до наших дней сохранилось древнее мастерство плетения из природных материалов. И если изделия из соломки и лозы можно встретить повсюду, в голубом краю предпочтение озерной траве. Раньше плели рыбацкие сети, позже - шляпы, обувь и даже посуду. И сегодня туристы в разные страны забирают сувениры и аксессуары, сплетенные браславскими мастерами из камыша или ситника. На мастер-класс отправилась и наш корреспондент Ольга Масловская.

За плетением мастер Мария Шлабун может проводить часы. Дело требует усидчивости и терпения, но итог того стоит: изделия украшают экспозицию местного музея и разлетаются по миру через сувенирный прилавок. Работает мастер с разным природным материалом, но предпочтение отдает озерной траве. Секреты древнего ремесла коренная браславчанка знает еще с детства.

Изделия из камыша и ситника получаются приятными на ощупь. Внешне скромные, но очень удобные и практичные: они не боятся влаги, а салфетки можно даже стирать. Брать камыш и ситник надо не позже Купалья. Наиболее полезный стебель - тот, что стоял в воде. Перед работой высушенный камыш чуть намачивают. Он получается словно вяленый - пластичный и послушный.

Далеко за материалом ходить не надо. Камыш заготавливают у озер, которых в Браславском районе - малых и больших - более 300!

В окрестностях озера Дрисвяты в старину было очень распространено ручное плетение рыболовных сетей. Отсюда их вывозили на продажу. И именно в этих местах археологи нашли древнее приспособление для плетения. Называется оно кочедык и датируется первым тысячелетием нашей эры. Сейчас кочедык можно увидеть в экспозиции местного музея. А вот древних изделий из ситника и камыша не сохранилось. Понятно - природный материал. Но во время этнографической экспедиции музейщики попали на вот такую сумку родом из первой половины прошлого столетия.