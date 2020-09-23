В Бразилии горят водно-болотные угодья Пантанала

Почти пятая часть безвозвратно уничтожена пламенем. В этом году в регионе прошло порядка 15 тысяч пожаров. Это в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Суммарно огонь охватил почти 3 миллиона гектаров. Губернатор региона объявил чрезвычайное положение. По словам ученых, пламя было вызвано преднамеренно фермерами, расчищавшими землю для пастбищ. Усугубила ситуацию сильнейшая за полвека засуха. Сейчас к тушению подключены даже волонтеры.