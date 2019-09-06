Фееричная атмосфера буквально на каждом квадратном метре Бреста. Даже наша выездная студия стала импровизированным местом притяжения. Ну а эпицентров праздника как минимум шесть. Дополнительно расширили культурную программу музеи и театры.



Для гостей помладше и любителей средневековой истории - обновленная экспозиция музея "Берестье" и новый фест от Брестского театра кукол. Все эти социокультурные новации жители и гости тысячелетнего города над Бугом могли прочувствовать на протяжении дня.





Впрочем, и сейчас праздник в самом разгаре. На площади Ленина сверкает вечернее шоу "Город света". И там уже работает наш коллега Александр Лучонок.

Яркая афиша тысячелетнего юбиляра

Запомнится сегодняшний день как минимум яркими эмоциями, незабываемыми встречами со знаменитыми уроженцами Бреста, масштабными флешмобами и, конечно же, счастливыми лицами самих брестчан. Массовые празднования проходят в каждом районе города. Весь Брест сегодня, похоже, засыпать не собирается. Это особенно заметно по количеству людей в центре. Здесь, на площади Ленина, вовсю сияет вечернее шоу "Город света". Поздравить Брест с миллениумом приехали звезды мировой эстрады. Но о них чуть позже в следующем моем прямом включении. Ну а самые лакомые строчки из многостраничной развлекательной афиши города-юбиляра для вас в репортаже собрала моя коллега Лидия Заблоцкая.

В Бресте новые фестивали, обновлннные экспозиции и музыкальный марафон

Когда тысяча - далеко не показатель возраста. Это та самая цифра в летописи, которая дает право задавать тысячекратный бит всему Бресту. Сегодня главные артерии города не проспекты и магистрали, а исторические пешеходные, где людей тоже тысячи.



Восторгаются и вдохновляются. Говорят, что Брест уже не тот. Он молодой, европейский и максимально уютный. Переходит в новую тысячелетку с новыми фестивалями. Что важно: и для детей. Вдохновляет и их.





В отреставрированных четырехстах квадратных метрах театра кукол "Книжный шкап". Международный фест транслирует интерактивные сказки. Маленьких зрителей завлекают стать участниками действа.



Всего в афише более трех десятков импрез от театров Беларуси и Польши, Израиля и Украины, России и Эстонии. Кроме спектаклей, в три дня вместят семь десятков культурных событий.

Крупнейший археологический музей "Берестье" обновил экспозицию до 1200 экспонатов

Не забываем и историю. Она становится ярче, а XIII век Берестья еще ближе. В дорожную карту путешествий вносим Must See - археологический музей "Берестье". 14 инновационных залов, максимальная визуализация, аудиогид на пяти языках и зоны активации. Без них никуда.