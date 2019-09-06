3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Бресте новые фестивали, обновлннные экспозиции и музыкальный марафон
Фееричная атмосфера буквально на каждом квадратном метре Бреста. Даже наша выездная студия стала импровизированным местом притяжения. Ну а эпицентров праздника как минимум шесть. Дополнительно расширили культурную программу музеи и театры.
Для гостей помладше и любителей средневековой истории - обновленная экспозиция музея "Берестье" и новый фест от Брестского театра кукол. Все эти социокультурные новации жители и гости тысячелетнего города над Бугом могли прочувствовать на протяжении дня.
Впрочем, и сейчас праздник в самом разгаре. На площади Ленина сверкает вечернее шоу "Город света". И там уже работает наш коллега Александр Лучонок.
Яркая афиша тысячелетнего юбиляра
Запомнится сегодняшний день как минимум яркими эмоциями, незабываемыми встречами со знаменитыми уроженцами Бреста, масштабными флешмобами и, конечно же, счастливыми лицами самих брестчан. Массовые празднования проходят в каждом районе города. Весь Брест сегодня, похоже, засыпать не собирается. Это особенно заметно по количеству людей в центре. Здесь, на площади Ленина, вовсю сияет вечернее шоу "Город света". Поздравить Брест с миллениумом приехали звезды мировой эстрады. Но о них чуть позже в следующем моем прямом включении. Ну а самые лакомые строчки из многостраничной развлекательной афиши города-юбиляра для вас в репортаже собрала моя коллега Лидия Заблоцкая.
В Бресте новые фестивали, обновлннные экспозиции и музыкальный марафон
Когда тысяча - далеко не показатель возраста. Это та самая цифра в летописи, которая дает право задавать тысячекратный бит всему Бресту. Сегодня главные артерии города не проспекты и магистрали, а исторические пешеходные, где людей тоже тысячи.
Восторгаются и вдохновляются. Говорят, что Брест уже не тот. Он молодой, европейский и максимально уютный. Переходит в новую тысячелетку с новыми фестивалями. Что важно: и для детей. Вдохновляет и их.
В отреставрированных четырехстах квадратных метрах театра кукол "Книжный шкап". Международный фест транслирует интерактивные сказки. Маленьких зрителей завлекают стать участниками действа.
Всего в афише более трех десятков импрез от театров Беларуси и Польши, Израиля и Украины, России и Эстонии. Кроме спектаклей, в три дня вместят семь десятков культурных событий.
Крупнейший археологический музей "Берестье" обновил экспозицию до 1200 экспонатов
Не забываем и историю. Она становится ярче, а XIII век Берестья еще ближе. В дорожную карту путешествий вносим Must See - археологический музей "Берестье". 14 инновационных залов, максимальная визуализация, аудиогид на пяти языках и зоны активации. Без них никуда.
Интершум многолюдным артериям задали и первые торжественные фанфары. Живому городу - живой звук. Брест впервые принимает оркестровый марафон. Сегодня Брест слушал концерты от Нацгвардии России, кадетского музыкального корпуса Москвы и Казахской филармонии.
И это только начало. Самый пик праздника уже завтра. Еще больше локаций, мероприятий и эмоций. Начинаем новый миллениум и в эфирах "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов