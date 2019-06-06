В Бресте открыли бюст Пушкина

Сегодня, в День русского языка и в честь 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Бресте открыли бюст классика. Бронзовая композиция появилась в библиотеке, названной в честь великого поэта. Также здесь есть улица и университет имени Пушкина. На белорусской земле классик был дважды. Впечатлениями о поездке он делился в журнале "Современник"и называл белорусов братьями.



В этом году в Бресте появится еще и памятник великому русскому поэту, его установят на улице Пушкинской. Высота композиции составит три метра.



