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В Бресте открылся 25-й театральный фестиваль "Белая Вежа"
Брест на предстоящей неделе превратится в большую театральную площадку.
Сегодня там открылся юбилейный 25-й театральный фестиваль "Белая Вежа". Приветствие участникам и гостям культурного форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В город приехали театральные коллективы из семи стран. Среди них Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Россия. На трех площадках покажут 22 спектакля. Постановки будут идти на трех языках: белорусском, русском и таджикском. Фестиваль можно назвать одним из культурных брендов города. За 25 лет на сцене Брестского академического театра драмы выступили актеры из 58 стран мира. Каждый раз организаторы стараются удивить зрителя и включить в афишу спектакли разных жанров. В этом году брестчан и гостей города ждут арт-рок-мюзикл, балетные миниатюры, комедии и многое другое. Открыл театральный фестиваль знаменитый спектакль "Павлинка" Купаловского театра.
Театральный фестиваль "Белая Вежа" является брендовым культурным форумом не только Брестчины, но и всей нашей страны. Сегодня государство уделяет огромное внимание развитию и поддержке профессионального искусства, что важно в это непростое время.
Кроме зрителей, за игрой актеров будут следить театральные критики. Они помогут решить, кому достанется Гран-при фестиваля. Награду вручат под занавес форума - 18 сентября.
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