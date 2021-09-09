В Бресте открылся 25-й театральный фестиваль "Белая Вежа"

Сегодня там открылся юбилейный 25-й театральный фестиваль "Белая Вежа". Приветствие участникам и гостям культурного форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В город приехали театральные коллективы из семи стран. Среди них Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Россия. На трех площадках покажут 22 спектакля. Постановки будут идти на трех языках: белорусском, русском и таджикском. Фестиваль можно назвать одним из культурных брендов города. За 25 лет на сцене Брестского академического театра драмы выступили актеры из 58 стран мира. Каждый раз организаторы стараются удивить зрителя и включить в афишу спектакли разных жанров. В этом году брестчан и гостей города ждут арт-рок-мюзикл, балетные миниатюры, комедии и многое другое. Открыл театральный фестиваль знаменитый спектакль "Павлинка" Купаловского театра.