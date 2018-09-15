В Бресте проходит международный фестиваль "Белая вежа"

Театральный марафон в Бресте. Здесь проходит международный фестиваль "Белая вежа". Зрители имеют возможность познакомиться с коллективами 10 стран мира, увидеть классические постановки и экспериментальные. Нынешний форум собрал 25 театров от Испании до Алжира. Есть и два нововведения. Виктория Потоня - о тенденциях 23-го фестиваля "Белая вежа".

Осень в Бресте традиционно начинается с театрального праздника. Вот уже 23 года "Белая вежа" собирает полные залы. Программу шестидневного международного форума в этом году открыла одна из последних премьер Купаловского театра. Современный взгляд на гоголевскую комедию "Ревизор" в постановке Николая Пинигина и Дмитрия Тишко.

В фестивальной афише - 26 спектаклей от театров из 10 стран мира. Драматические, кукольные, пластические, рок и хореография. В том числе экспериментальные. Тему буллинга (травли) поднял испанский режиссер Давид Зуазала. Метафорический моноспектакль "Игра времени" состоит из семи историй от режиссеров семи стран. В основе - реальные события. Всех персонажей актер создает своими руками, переделывает вторичные материалы и механизмы.

Где настоящий патриотизм и в каких ситуациях он проявляется? Размышления на эту тему также прозвучали с фестивальной сцены. Жанр спектакля "Лондон" Мирнинского театра из Якутии обозначен как "слайды про любовь к Родине". Поставлен по пьесе белорусского автора Максима Дасько. Экспериментальная постановка даже была отмечена Гран-при престижной российской театральной премии "Золотая маска". Коллектив преодолел почти 11 000 километров, чтобы попасть на "Белую вежу". Интересно, что постановка из такого далекого края оказалась невероятно близкой белорусам.

Организаторы фестиваля в этом году осуществили давнюю мечту - пригласили детские и юношеские театры. В афише - пять спектаклей от актеров школьного возраста, которые в профессионализме почти не уступают взрослым. Самая многочисленная делегация приехала из Харькова - театральной столицы Украины, где насчитывается почти 50 театральных коллективов.

Еще одно отличие нынешнего форума - дополнительная площадка в кинотеатре "Беларусь". Здесь запланировано два видеоспектакля мировой классики - "Гамлет" и "Кармен".

Во время форума ведется обсуждение современных тенденций, взгляд театроведов на репертуар. Но самыми главными критиками "Белой вежи" по-прежнему остаются зрители.