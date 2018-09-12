В Бресте проходит Международный театральный фестиваль "Белая вежа"

В 23-ий раз коллективы из разных уголков мира собираются, чтобы показать современные тенденции развития сценического искусства и демонстрируют свои театральные традиции. Открыла праздник постановка купаловцев "Ревизор".

В афише форума 27 постановок из 10 стран. В этом году есть и нововведения. Впервые выступят детские и юношеские театры из Беларуси, Украины и России. Также зрители смогут увидеть лондонские спектакли на экране кинотеатра, благодаря международному проекту "Театр HD".