В Бресте проходит Международный театральный фестиваль "Белая вежа"
В 23-ий раз коллективы из разных уголков мира собираются, чтобы показать современные тенденции развития сценического искусства и демонстрируют свои театральные традиции. Открыла праздник постановка купаловцев "Ревизор".
В афише форума 27 постановок из 10 стран. В этом году есть и нововведения. Впервые выступят детские и юношеские театры из Беларуси, Украины и России. Также зрители смогут увидеть лондонские спектакли на экране кинотеатра, благодаря международному проекту "Театр HD".
Несколько спектаклей покажут и на сцене города-спутника Жабинки. Театральный праздник "Белая вежа" продолжится до 16 сентября.