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В Бресте впервые представлен самшитовый гребень-букварь начала XIII века

Редкий экспонат - самшитовый гребень-букварь начала XIII века, на котором нанесены 13 букв кириллицы, - впервые сможет увидеть любой желающий. В Брестском областном краеведческом музее стартовал проект "12 артефактов", посвященный 1000-летию города. Для гостей и жителей это уникальная возможность познакомиться с ценными экспонатами, которые связаны с летописью Бреста. К слову, гребень был найден школьником-волонтером в 1970 году.
Организаторы проекта подчеркивают что впервые покажут эксклюзивные вещи. Это документы, предметы археологии, иконописи. На демонстрацию каждого артефакта отводится неделя, а презентовать раритеты будут раз в месяц.

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