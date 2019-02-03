В Бресте впервые представлен самшитовый гребень-букварь начала XIII века

Редкий экспонат - самшитовый гребень-букварь начала XIII века, на котором нанесены 13 букв кириллицы, - впервые сможет увидеть любой желающий. В Брестском областном краеведческом музее стартовал проект "12 артефактов", посвященный 1000-летию города. Для гостей и жителей это уникальная возможность познакомиться с ценными экспонатами, которые связаны с летописью Бреста. К слову, гребень был найден школьником-волонтером в 1970 году.

Организаторы проекта подчеркивают что впервые покажут эксклюзивные вещи. Это документы, предметы археологии, иконописи. На демонстрацию каждого артефакта отводится неделя, а презентовать раритеты будут раз в месяц.