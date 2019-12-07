В Брестском аэропорту снимают фильм о собачьей преданности

Брестский аэропорт превратился в съемочную площадку. Там снимают фильм о собачьей преданности. В картине российского режиссера Александра Домогарова-младшего задействовали декорации в стиле советской эпохи, а в ролях массовки снимаются сотни брестчан.



Мария Тройнич заглянула в закулисье съемочного процесса. Аэропорт, летний зной, пассажиры в легкой одежде спешат на рейс. Это в фильме, а в реальности в здании всего несколько градусов тепла. В массовке снимаются более 500 жителей Бреста. И для многих участие в картине стало тестом на прочность.



По сюжету собаку не берут на борт самолета, и хозяин решает оставить ее в аэропорту. И вот здесь начинается история о настоящей преданности и дружбе. Вокруг овчарки по прозвищу Пальма разворачиваются все события. На съемочной площадке собака работает в паре с дрессировщицей. Сценарий фильма основан на реальных событиях. Материал для будущей картины взяли из старой газетной статьи.



Актриса Евгения Дмитриева в роли начальницы аэропорта: в реальной жизни такую должность женщины занимают очень редко. Декораций в аэропорту немного: билетные кассы, телефонные будки и номера секций. Все должно соответствовать эпохе. По словам продюсеров, само здание аэропорта - одна сплошная декорация. Режиссеру оно понравилось своей аутентичностью. Место имело принципиально важное значение, ведь здесь будут снимать 90 % картины.



Авторы картины назвали свой фильм "ламповым" - за своеобразную ностальгию по советской эпохе. В сценах можно увидеть костюмы, кожаные чемоданы и женские прически с начесом - как было модно 40 лет назад. На работу аэропорта съемки не повлияли: рейсы отправлялись вовремя.



К кинокамере здесь не привыкать: восемь лет назад в брестском аэропорту снимали картину "Высоцкий. Спасибо, что живой". В фильме "Пальма" обещают спецэффекты и каскадерские трюки. Премьера состоится летом следующего года.



