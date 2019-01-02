В Брестской крепости в январе откроется новая интерактивная экспозиция

Подарок в новом году ждет посетителей Брестской крепости. Уже в этом месяце здесь откроется новая интерактивная экспозиция. Музей создается в полубашне юго-восточной казармы. Проект финансируется по программе Союзного государства. Над воплощением идеи работают белорусские и российские специалисты. Как создаётся новый музей, одной из первых увидела Виктория Потоня.

Чтобы передать напряжение прорыва бойцов Брестской крепости в первые дни войны, важна каждая деталь - даже цвет пуговиц на гимнастерке. Для молодой команды "Невский баталист" из Санкт-Петербурга это первая заграничная командировка. В барбакане юго-восточной казармы художники-декораторы создают летопись Брестской крепости (с момента основания до окончания войны) в виде трехмерных панорам. С исторической точностью, по архивным документам и фотографиям, используя подлинные предметы из фондов мемориального комплекса. Уникальный проект воплощают совместно белорусские и российские специалисты. Музей создается в единственной из четырех полубашен крепости, уцелевшей в годы войны.

Музей займет 700 квадратных метров. На реализацию задумки - от капитального ремонта до создания выставки - из бюджета Союзного государства выделено свыше миллиона рублей. Эпизоды экспозиции пока держатся в секрете, но без современных аудиовизуальных технологий точно не обойдется.

Новый музей планируют открыть в январе. И это только начало масштабных работ в Брестской крепости по программе Союзного государства, которые запланированы до 2020 года. Всего в списке 16 мероприятий.

Так, руины Белого дворца законсервируют. Уже приступили к реконструкции моста через Мухавец вблизи Музея обороны Брестской крепости: необходимость ремонта опор назрела давно. У казарм у Тереспольских ворот заменили крышу, завершен ремонт подвалов казарм 333-го стрелкового полка.

Здание полка XIX века сильно пострадало во время боевых действий. Уцелели лишь подвалы и отдельные части конструкций первого этажа. Эти помещения долгое время были закрыты для посетителей из-за угрозы обрушения кирпичей. Сейчас своды укрепили, установили защиту. Совсем скоро туристические группы смогут и здесь ощутить дух военного прошлого.