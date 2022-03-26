В "Бяседзе" новая солистка - кто она, расскажем 27 марта в программе "Главный эфир"

Пополнение в "Бяседзе". Кто она, новая солистка легендарного коллектива Белтелерадиокомпании? Споет а капелла или виртуозно сыграет на инструменте? Не внесет ли раздор в слаженную команду и выйдет ли она на сцену праздничного концерта? Заглянем на репетицию вечера, который приурочен к 30-летию ансамбля народной музыки "Бяседа", а также личному юбилею вдохновителя и бессменного руководителя, народного артиста Беларуси, композитора Леонида Захлевного. Все секреты подготовки к сольнику "Бяседы" и обновления составараскроем завтра вечером в "Главном эфире".



В гостях у "Бяседы" вас ждет двухчасовой вечер с белорусским национальным колоритом - это и всеми полюбившиеся хиты, а также новые музыкальные сочинения. 27 марта в концертном зале "Минск".