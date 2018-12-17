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В День кино, в столице впервые вручили Национальную премию Беларуси
Награды сегодня получили лучшие представители белорусской киноиндустрии. Сегодня, в День кино, в столице впервые вручили Национальную премию Беларуси. В лучших мировых традициях церемония прошла в Доме кино. В списке несколько десятков лент, их участников и создателей. Первая премия - своего рода пилотная - как стимул для производства качественного контента. Больше всего номинаций собрали "Следы на воде", короткометражка "Фото на память" и триллер "Внутри себя". Вместе с номинантами по красной дорожке прошла и наш корреспондент Ольга Медведь.
Красная дорожка, вечерний дресс-код, вспышки камер. Все - согласно канонам крупнейших кинопремий мира. Именно такой он, новый кадр ленты - "белорусский фильммэйкинг". Гости в предвкушении, ведь традиции минского "Лістапада" за 25 лет уже хорошо знакомы всем, а вот какой станет первая Национальная премия в области киноискусства и будут ли последующие - пока для всех загадка.
Такой он, наш отечественный "Оскар". Знак отличия лауреатов кинопремии не что-то вроде "Золотого рыцаря", о котором грезят все киношники, а награда в исключительно национальном стиле. Кинопленка, переходящая в лист папоротника, - такое оформление трофея победило почти из десятка претендентов.
На участие в первой кинопремии поступило 167 заявок, которые Минкульт принимал с октября по ноябрь. До первого тура дошли 36 игровых, неигровых, анимационных фильмов и телесериалов, полнометражных и короткометражных лент. Среди них представлены и совместные проекты с российскими коллегами. Они уже не первый сезон, как осели в Минске благодаря профессиональным кадрам и обновленной базе белорусской кинофабрики.
Награды присудили в 18 номинациях, плюс 19-я и 20-я - "За вклад в отечественный и зарубежный кинематограф". Например, лучший игровой фильм "Внутри себя" режиссера Сергея Талыбова.
Лучший телесериал "Ой, ма-моч-ки! - 2", за этим же проектом и лучшая главная женская роль.
Абсолютный рекордсмен в количестве выигранных номинаций - художественная лента "Следы на воде": лучшая режиссура, операторская, звукорежиссерская работа, монтаж, костюмы, дебют года и главная мужская роль. В последней, к слову, посмертно награжден Петр Юрченков.
Увидеть работы номинантов и лауреатов и составить собственное мнение еще может абсолютно каждый. С завтрашнего дня по 26 декабря включительно в Национальном центре современного искусства состоятся показы фильмов, в программе также мастер-классы и творческие встречи.
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