Награды сегодня получили лучшие представители белорусской киноиндустрии. Сегодня, в День кино, в столице впервые вручили Национальную премию Беларуси. В лучших мировых традициях церемония прошла в Доме кино. В списке несколько десятков лент, их участников и создателей. Первая премия - своего рода пилотная - как стимул для производства качественного контента. Больше всего номинаций собрали "Следы на воде", короткометражка "Фото на память" и триллер "Внутри себя". Вместе с номинантами по красной дорожке прошла и наш корреспондент Ольга Медведь.

Красная дорожка, вечерний дресс-код, вспышки камер. Все - согласно канонам крупнейших кинопремий мира. Именно такой он, новый кадр ленты - "белорусский фильммэйкинг". Гости в предвкушении, ведь традиции минского "Лістапада" за 25 лет уже хорошо знакомы всем, а вот какой станет первая Национальная премия в области киноискусства и будут ли последующие - пока для всех загадка.

Такой он, наш отечественный "Оскар". Знак отличия лауреатов кинопремии не что-то вроде "Золотого рыцаря", о котором грезят все киношники, а награда в исключительно национальном стиле. Кинопленка, переходящая в лист папоротника, - такое оформление трофея победило почти из десятка претендентов.

На участие в первой кинопремии поступило 167 заявок, которые Минкульт принимал с октября по ноябрь. До первого тура дошли 36 игровых, неигровых, анимационных фильмов и телесериалов, полнометражных и короткометражных лент. Среди них представлены и совместные проекты с российскими коллегами. Они уже не первый сезон, как осели в Минске благодаря профессиональным кадрам и обновленной базе белорусской кинофабрики.