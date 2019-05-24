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В День славянской письменности и культуры сводный детский хор Минска выступил на Красной площади
Сводный детский хор Минска стал частью торжества на Красной площади! В сердце Москвы сегодня состоялся ежегодный праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Более 30 хоров, а также солисты ведущих оперных трупп и звезды российской сцены исполнили сочинения духовной музыки, оперные арии, народные и эстрадные песни. Гостями праздника стали и белорусские вокалисты - это объединенные коллективы столичных музыкальных школ и гимназии-колледжа имени Глинки. На связь с Красной площадью артисты вышли в составе 300 человек. Под руководством главного хормейстера и дирижера Алексея Снитко. Детскими голосами прозвучала легендарная "Беловежская пуща".
Съемками выступления сводного детского хора Минска занимались наши коллеги с телеканала "Беларусь 3". Завтра в эфире - телеверсия концерта "Мир, в котором я живу" на Красной площади Москвы. Праздник в честь Дня славянской письменности и культуры на третьей кнопке смотрите в 14:55, а сразу после и телеконцерт сводного хора.
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