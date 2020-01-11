В деревне Запрудье жива традиция колядования

На календаре - святые вечера, а в народной традиции - самое веселое время года - Коляды. Длинные зимние вечера наши предки проводили за играми, шутовскими забавами, девушки на выданье гадали, а еще в каждом доме хлебосольно принимали шумных колядовщиков. Считалось, что если они прошли мимо твоего двора, то благополучия и богатого урожая в новом году не видать. Даже в век высоких технологий встретить колядовщиков можно. В белорусских деревнях и городах традиции предков сохраняют. Может быть, не каждый знает сакральный смысл колядного действа, но вряд ли устоит, чтобы не присоединиться к костюмированному празднику.



Вот и Ольга Масловская отправилась в Глубокский район, где Коляду и сегодня празднуют широко и щедро. Шумит, гремит, поет, веселит. В Запрудье - Коляда. И года не было, чтобы ряженые не прогулялись по улицам деревни. Сегодня в компании не меньше 20 персонажей: главный герой – звездарь, следом - цыган с ученым медведем, что до слез смешит пародиями, обученная танцам лошадь, коза - самая прожорливая из этой компании - сулит богатство и благополучие.







Сценарию колядования много сотен лет

На пороге дома разыгрывается действо, которому сотни лет. Хозяева знают: коль ряженые на дворе, то придется расстаться с доброй частью запасов. Но отдают без жалости, ведь колядовщики приносят в дом счастье и достаток на весь предстоящий год. Вечер у Коляды длинный. А значит, сегодня постучат в каждый дом, где горят окна. Людмила Орехова с дочерью и внучкой встречают ряженых пирогами. Хозяйка тронута до слез - ведь и она в молодости вот так же наряжалась и пела колядные песни.

В Запрудье 180 жителей, и буквально в каждом доме - самобытный талант

Иначе как объяснить, что 30 лет назад здесь появился яркий фольклорный коллектив, о котором знала вся страна. Участники народного самодеятельного коллектива "Прасніца" возродили много старинных обрядов, которые на этих землях совершали предки. Собирали и пели песни - почти забытые, но очень красивые и мудрые. И сегодня пишут культурную летопись родного Запрудья, опираясь на воспоминания старожилов.Традиции передают молодому поколению. Пусть рецепты колядных предсказаний современные девицы ищут в интернете, но гадают так, как когда-то прабабушки.





Коляда длится вплоть до Крещения