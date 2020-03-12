В DK GALLERY открылась выставка Илоны Кособуко

В столичной галерее DK открылась выставка художницы Илоны Кособуко. Три десятка работ - живопись и графика, которые звучат, как японская поэзия. Авторская манера - это как раз компиляция эстетики модерна, азиатской гравюры укие-э и академической школы. Илона Кособуко - выпускница минского "парната" - Государственного колледжа искусств имени Ахремчика и театрально-художественного института отделения интерьера.Натюрморт, пейзаж и даже портрет отдельных неодушевленных предметов, например, женского корсета или кружевной рубашки. Выставка с послевкусием продлится до 19 марта.

