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В дни "Славянского базара в Витебске" можно будет увидеть работы Рембрандта и Ван Гога
Работы Рембрандта, Ван Гога, Питера Брейгеля старшего - в программе XXXI "Славянского базара"! ВХудожественном музее областного центра проходит презентация выставки "Голландцы. Фламандцы. Графика". Ядро частной коллекции из Санкт-Петербурга составляют три десятка гравюр 17-го века. Выставка дополнена работами 19-го столетия - некоторые произведены в Санкт-Петербурге по заказу императорского Эрмитажа, а также во Франции и являются одними из первых гелиогравюр в истории.
Темы художники брали как из Библии, так и из быта. Многие голландские и фламандские граверы обращали внимание именно на сюжеты не возвышенные, а обыденные. В работах Питера Брейгеля и других художников предстает жизнь простого человека.
Менее чем через час стартует XX Международный детский конкурс. На сцену концертного зала "Витебск" выйдут 15 участников. Впервые представлена Мексика. Наш Елисей Касич открывает конкурс песней "Неба пажар" Валерия Шмата. А во второй день музыкального состязания белорусский вокалист выступит под седьмым номером.
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