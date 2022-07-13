В дни "Славянского базара в Витебске" можно будет увидеть работы Рембрандта и Ван Гога

Темы художники брали как из Библии, так и из быта. Многие голландские и фламандские граверы обращали внимание именно на сюжеты не возвышенные, а обыденные. В работах Питера Брейгеля и других художников предстает жизнь простого человека.

Елена Кривенькая, старший научный сотрудник филиала "Художественный музей" Витебского областного краеведческого музея