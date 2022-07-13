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В дни "Славянского базара в Витебске" можно будет увидеть работы Рембрандта и Ван Гога

Работы Рембрандта, Ван Гога, Питера Брейгеля старшего - в программе XXXI "Славянского базара"! ВХудожественном музее областного центра проходит презентация выставки "Голландцы. Фламандцы. Графика". Ядро частной коллекции из Санкт-Петербурга составляют три десятка гравюр 17-го века. Выставка дополнена работами 19-го столетия - некоторые произведены в Санкт-Петербурге по заказу императорского Эрмитажа, а также во Франции и являются одними из первых гелиогравюр в истории.

Темы художники брали как из Библии, так и из быта. Многие голландские и фламандские граверы обращали внимание именно на сюжеты не возвышенные, а обыденные. В работах Питера Брейгеля и других художников предстает жизнь простого человека.
Елена Кривенькая, старший научный сотрудник филиала "Художественный музей" Витебского областного краеведческого музея

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Менее чем через час стартует XX Международный детский конкурс. На сцену концертного зала "Витебск" выйдут 15 участников. Впервые представлена Мексика. Наш Елисей Касич открывает конкурс песней "Неба пажар" Валерия Шмата. А во второй день музыкального состязания белорусский вокалист выступит под седьмым номером.

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