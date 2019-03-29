В Доме дружбы прошел концерт китайской народной музыки

Народная мелодия "Цзиньцяо" сегодня звучала в стенах Дома дружбы. Концерт китайской народной музыки посвятили побратимским связям Минска с городом Чунцин. Под звуки музыкальных инструментов, таких как сана и бамбуковые гуны, прошла встреча культурных деятелей столицы и китайского города. А накануне прошла презентация истории Минска, белорусских предприятий и главных достопримечательностей. Китайская делегация планирует тур по Беларуси - посещение Мирского и Несвижского замков, историко-культурного комплекса "Линия Сталина" и музейного в Пуховичском районе.