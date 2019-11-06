В Доме радио наградили лауреатов конкурса "Бацькаўшчына светлая мая"

Году малой родины посвящается. Имена победителей литературного конкурса "Бацькаўшчына светлая мая" назвали в Доме радио. Накануне прошла церемония награждения финалистов. Авторов лучших текстов, посвященных белорусской земле, на протяжении года выбирали в двух номинациях: "Поэзия" и "Эссе". Призовые места разделили более 20 человек, дипломантами в номинациях "Сила духа в творчестве", "Трогательность в признании родному краю" и "Этнографическое тепло" стали десятки литераторов из разных уголков Беларуси. Лучших выбирали в трех возрастных категориях.



Эфирную версию церемонии награждения услышим в специальном выпуске радиопроекта "Творчы вечар" Галины Шаблинской. Произведения с национальным характером на Первом канале Белорусского радио уже в этот четверг в 21:05. В планах у творческой группы проекта выпустить сборник произведений триумфаторов конкурса.



