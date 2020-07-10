В Доме радио пройдет церемония награждения "Маладых талентаў Беларусі"

и музыкантов получат статус "Маладых талентаў Беларусі" официально. Церемония награждения пройдет сегодня в легендарной Большой студии Дома радио. Это будет первая офлайн-встреча конкурсантов с членами жюри. В этом году масштабный FM-проект проходил дистанционно, артистов оценивали по видео. Лучших выбирали из 400 заявок. Акцент - на исполнении композиций, посвященных 75-летию Победы. Сегодня обладатели первых премий и Гран-при получат право исполнить победные песни перед экспертной комиссией. А также с этого дня лауреаты смогут претендовать на звания спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.