3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Доме радио стартовали очные прослушивания "Маладых талентаў Беларусі"
В легендарном Доме радио стартовали первые очные прослушивания "Маладых талентаў Беларусі". Это финальный этап, где сразятся лучшие голоса и инструменталисты.
Президент направил обращение участникам радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Обращение участникам юбилейного проекта Белтелерадиокомпании
:
"За все время существования конкурс объединил сотни парней и девушек, это яркое и уникальное событие в культурной жизни страны. Победа в конкурсе стала началом успешной творческой карьеры для многих известных белорусских музыкантов, которые представляют нашу Родину на республиканском и международном уровнях. Его лауреаты традиционно становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Несмотря на все вызовы времени, конкурс не только сохранился, но и наполнился новым содержанием: увеличилось количество номинаций, расширился спектр музыкальных направлений", - говорится в обращении.
Финальный этап радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Первыми за право ротации собственных записей на волнах Первого национального канала Белорусского радио стали бороться академические вокалисты. Случайных голосов здесь нет: в списке ученики профильных колледжей, Университета культуры и легендарной консерватории. По положению, исполнители от 17 до 25 лет должны были презентовать фрагмент из оперы или мюзикла. Причем не под фонограмму, а живое фортепиано.
Эстафету переняла более многочисленная категория - "Наследие". Здесь уже экспертная группа во главе с композитором Леонидом Захлевным оценивала и 10-летних вокалистов. Всего на импровизированную сцену со своим прочтением фольклора вышло 26 участников. Кроме минчан, представители Могилева, Солигорска и Осиповичей. Цель - исполнить одно произведение в национальном стиле.
Итоги юбилейного радиоконкурса подведут в мае
Продолжатся прослушивания на следующей неделе. На импровизированную сцену Дома радио пригласят эстрадных вокалистов и инструменталистов. Общие же итоги конкурса объявят в мае. У лауреатов, кроме дипломов и ротации на главной радиостанции страны, высокие шансы стать стипендиатами спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП