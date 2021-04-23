В Доме радио стартовали очные прослушивания "Маладых талентаў Беларусі"

В легендарном Доме радио стартовали первые очные прослушивания "Маладых талентаў Беларусі". Это финальный этап, где сразятся лучшие голоса и инструменталисты.





Президент направил обращение участникам радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Обращение участникам юбилейного проекта Белтелерадиокомпании

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"За все время существования конкурс объединил сотни парней и девушек, это яркое и уникальное событие в культурной жизни страны. Победа в конкурсе стала началом успешной творческой карьеры для многих известных белорусских музыкантов, которые представляют нашу Родину на республиканском и международном уровнях. Его лауреаты традиционно становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Несмотря на все вызовы времени, конкурс не только сохранился, но и наполнился новым содержанием: увеличилось количество номинаций, расширился спектр музыкальных направлений", - говорится в обращении.

Финальный этап радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Первыми за право ротации собственных записей на волнах Первого национального канала Белорусского радио стали бороться академические вокалисты. Случайных голосов здесь нет: в списке ученики профильных колледжей, Университета культуры и легендарной консерватории. По положению, исполнители от 17 до 25 лет должны были презентовать фрагмент из оперы или мюзикла. Причем не под фонограмму, а живое фортепиано.

Эстафету переняла более многочисленная категория - "Наследие". Здесь уже экспертная группа во главе с композитором Леонидом Захлевным оценивала и 10-летних вокалистов. Всего на импровизированную сцену со своим прочтением фольклора вышло 26 участников. Кроме минчан, представители Могилева, Солигорска и Осиповичей. Цель - исполнить одно произведение в национальном стиле.

Итоги юбилейного радиоконкурса подведут в мае