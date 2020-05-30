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В эфире Первого канала Белорусского радио - лауреаты "Маладых талентаў Беларусі"
услышим в утреннем эфире
. В субботу и воскресенье в 11:00 в эфире прозвучат самые яркие выступления лауреатов и победителей конкурса. В дополнение итоги от жюри конкурса и знакомство с обладателями Гран-при.
Напомним, в этом году
, это рекордное количество для проекта.
Финалисты радиоконкурса могут претендовать на поддержку спецфонда Президента
Теперь каждый финалист претендует на звание и поддержку спецфонда Президента Беларуси. Ежегодно заявки лауреатов и дипломантов республиканского радиоконкурса рассматривают эксперты совета. Как правило, большинство фамилий попадает в распоряжение Главы государства. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов радиоконкурса удостоены стипендий и премий специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.
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