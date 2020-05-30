В эфире Первого канала Белорусского радио - лауреаты "Маладых талентаў Беларусі"

услышим в утреннем эфире

. В субботу и воскресенье в 11:00 в эфире прозвучат самые яркие выступления лауреатов и победителей конкурса. В дополнение итоги от жюри конкурса и знакомство с обладателями Гран-при.

Напомним, в этом году

, это рекордное количество для проекта.

Финалисты радиоконкурса могут претендовать на поддержку спецфонда Президента