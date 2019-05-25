В экспозиции Белгосфилармонии появились новые раритеты

Это инструменты, принадлежавшие людям, которые создавали музыкальную историю страны. Ударные Льва Копилова, дирижерская палочка Людмилы Ефимовой, отреставрированная органная кафедра Олега Янченко. В собрании ведущей концертной площадки помимо инструментов экспонируются и музыкальные партитуры белорусских виртуозов. Некоторым экспонатам уже более полувека. К началу нового, 82-го, сезона историческую экспозицию расширят. Зрители смогут увидеть коллекцию сценических костюмов. В перспективе в стенах музыкального учреждения появится полноценный музей.