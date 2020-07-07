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Александрия приглашает на праздник кваса, выставку тракторов, кирмаш и ночную дискотеку. Что еще в программе?
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Что замедляет переговорный процесс по Украине, рассказал Александр Лукашенко
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Лукашенко рассказал о первостепенных мерах по деэскалации напряженности в мире
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