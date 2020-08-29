В этом году День белорусской письменности пройдет в Белыничах

Меньше двух недель остается до Дня белорусской письменности. Статус "беларускамоўнай" столицы в этом году достанется Белыничам, это 23-й город на культурной карте праздника. За два выходных дня улицы небольшого райцентра превратят в книжный магазин длиной в 2 километра. Основные мероприятия - встречи с писателями и презентации изданий - планируют на воскресенье, 6 сентября. Как за несколько месяцев город перестроили фактически заново, где сегодня культурно подпитаться в городе "белых ночей"?



Экскурсу Лидии Заблоцкой. Мы приехали в Белыничи ранним утром, а здесь уже вовсю развернулась стройка. И в таком режиме последний месяц. Каждый день город изменяют до неузнаваемости. Например, если раньше в Белыничах не было ни одной площади, то сейчас их целых 3. Фактически на каждой в День белорусской письменности разместятся масштабные гулянья. У нас в руках эксклюзив, где же будут проходить основные мероприятия - более 15 точек.





Книжная экспозиция в 1,5 км

И это не только сценические площадки. Полтора километра свежей кладки по улице Советской реформатируют в выставочный ряд. Экспозицию готовит даже Белыничский лесхоз. На два выходных дня одна из главных артерий города станет пешеходной. Для большей уютности люди сами устраивают субботники в будние дни. Пока же здесь тест-драйв для новых светофоров, велосипедных дорожек и заново построенного парка «Липовая роща». Каждой столице праздника государство дарит книжный магазин. Однако в этот раз из-за количества горожан в 10 тысяч решено было просто расширить киоск Белсоюзпечати, смиксовав периодику и свежие художественные издания.





800 квадратов искусства в музее Бялыницкого-Бирули

Основная культурная перестройка- музею Бялыницкого-Бирули. Арт-объект увеличили вдвое. Теперь 800 квадратов искусства и для горожан, и для туристов. В 4 залах уже установлены витрины. История района перескажется и в пейзажах маслом. Рядом биографическая галерея самого Бялыницкого-Бирули. Из Могилева готовят к переезду 27 отреставрированных холстов мастера. Соседнее пространство - для коммерческих выставок и сменных экспозиций. Центральный зал заполнят духовностью. 5 десятков фрагментов "Восхождения на Голгофу" собрали воедино. Легендарная фреска из разрушенного католического монастыря в Белыничах. Евангельским пазлам почти 300 лет. Сейчас реставратор тонирует масштабные утраты.





Кинотеатр и библиотека в объединенном медиацентре