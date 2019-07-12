В этом году "Славянский базар" объединил более сорока стран

"Славянский базар - 2019" официально открыт. Самое ожидаемое событие, к которому готовятся на протяжении всего года, стартовало накануне вечером в Летнем амфитеатре Витебска церемонией поднятия флага фестиваля. А далеезрителей радовала звездная россыпь артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, США. Наш славянский мир стал центром притяжения многих народов. В этом году музыкальный и культурный форум объединил более сорока стран. Фестиваль по праву стал национальным брендом. На торжественную церемонию открытия по традиции приехал и Президент Беларуси. Подробности одного из самых насыщенных дней в Витебске у Вероники Бута.



Любимый цветок Марка Шагала и неизменный атрибут "Славянского базара". Город почти на неделю утонул в васильках. Эти полевые цветы - символ верности и веселья - бережно хранят добрую традицию: в середине июля встречаться на гостеприимной витебской земле вот уже почти три десятилетия. Забыть о будничной суете и проблемах, окунуться в праздничную атмосферу, посетить любимый концерт, а возможно даже встретиться со своим кумиром, ведь в Витебске возможно все!



Один за одним звездные поезда прибывали на перрон витебского вокзала, откуда многие артисты (даже минуя гостиницы) сразу же спешили на репетиции. Через несколько часов должны прозвучать знаменитые на всю (уже не только славянскую землю) позывные "Славянского базара".

Выставка народных умельцев стала визитной карточкой фестиваля

Фестиваль ассоциируется не только с песней, но и с не менее знаменитым городом мастеров. Торговые ряды в Витебске растянулись на километры. Здесь можно найти все. Александр придерживается традиции вот уже 22 года. Ежегодно со своими шедеврами приезжает из Молодечно.

За эти годы выставка народных умельцев уже стала визитной карточкой фестиваля. Сотни ремесленников стремятся в середине июля приехать в Витебск и привлечь как можно больше потенциальных покупателей. Многим это удается. Черпают вдохновение, глядя на работы друг друга, заводят новые знакомства и тоже полностью окунаются в атмосферу праздника. Подзаработать уходит на второй план.





Программа на любой вкус

Особую душевную атмосферу "Славянскому базару" удается сохранять уже 28 лет. Но при этом нельзя сказать, что музыкальный форум не развивается. Стоит взглянуть на афишу. Нынешний фестиваль открыт для экспериментов. От классики до рока, от фольклора до хитов этого сезона. Программа на любой вкус. К слову, не только музыкальная.



Конечно, особенно гости Витебска в эти июльские дни ждут гала-концерты открытия и закрытия, ведь на одной сцене можно увидеть огромное количество любимых артистов. А потому в зале Летнего амфитеатра накануне было практически невозможно найти свободное место.





Не пропускает церемонии открытия "Славянского базара"и Глава государства. Публика оказывает самый горячий прием. А зная, что Александр Лукашенко вряд ли нарушит традицию и несмотря на плотный президентский график все же посетит витебский фестиваль, некоторые зрители специально покупали места ближе к центральной дорожке. Не каждый день можно сделать селфи с первым лицом страны.

Музыка вечна и она помогает нам быть ближе друг к другу

В приветственной речи гостям и участникам праздника Александр Лукашенко много говорил о славянском единстве, о том, как непросто было сохранить фестиваль, о том, что музыка вечна и она помогает нам быть ближе друг к другу. Зал мгновенно реагировал на искренность белорусского лидера.







"Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник - настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. "Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве".

ТаисияПовалийполучиланаграду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Очень многие эту опору нашли именно на витебской земле. Например, сегодня народная артистка Украины, а в начале 90-х - совсем молодая и еще неопытная певица, вышедшая на сцену "Славянского базара". Таисия Повалий с ностальгией и благодарностью вспоминает конкурс молодых исполнителей. 26 лет назад она стала первой обладательницей Гран-при фестиваля, а сейчас на Аллее славы появилась и ее именная звезда. А спустя несколько часов народная артистка Украины получит специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" из рук Президента Беларуси.





А вслед за именитой артисткой выходит и юная звездочка. Ксения Галецкая из Беларуси (победитель детского конкурса исполнителей) готовится к покорению со временем таких же вершин. И кто еще усомнится, что витебский край - это и есть то самое уникальное место - культурная столица братских славянских стран. Этот город с особой творческой энергетикой.



Витебск фестивалит под аккомпанемент дождя. Это еще один неизменный атрибут праздника. Говорят, дождь - к богатству. А ведь действительно каждый "Славянский базар" приносит гостям и участникам культурное богатство, еще раз напоминает о славянском единстве. Традицию не прервали и в этом году.

Витебский фестиваль невозможно представить без знаменитого трио

Спиридович - Березин - Антонюк. К ним личное обращение Главы государства - как можно дольше оставаться лицами "Славянского базара".Чуть позже в кулуарах артисты признаются: таким вниманием польщены.

Более 10 лет подряд в качестве ведущего в Витебск приезжает и известный спортивный комментатор, большой друг Беларуси Дмитрий Губерниев. Нашей стране в его сердце всегда есть место, признается ведущий. Главный фестивальный концерт его организаторы и артисты посвятили Году малой родины. Самому дорогому, что есть у каждого из нас. Самым любимым и родным людям, самым любимым и родным местам.







Трогательное посвящение мамам, не менее трогательное и папам. Нынешний гала-концерт отметился особой душевностью. Среди тех, кто накануне вечером признавался в любви Витебску и своим дорогим людям, только лучшие и любимые артисты: Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ядвига Поплавская, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Денис Майданов, Татьяна Буланова. У них всегда по возможности забронировано место в графике для витебской публики. И, конечно, несколько минут до и после выступления для самых настойчивых и находчивых, кто прорывается за кулисы к любимым кумирам.

Страница истории XXVIII Международного фестиваля искусств еще не перелистана, но организаторы уже думают, чем удивлять в следующем году. Но как бы не менялся формат фестиваля, его программы, главным отличием витебской площадки останется славянский радушный прием и настоящее искусство, далекое от политики.







