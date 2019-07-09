В фестивальном Витебске открыта выставочная программа

Презентации состоялись сразу на нескольких площадках. В Художественном музее гостям "Славянского базара" представили арт-проект "Единение". Выставка художественного текстиля объединила работы мастеров из Беларуси, России, Украины, Польши и Литвы. В ее основе темы национальной истории и культуры, мифология, фольклор, красота человека и природы.

А менее чем через два часа в фестивальном Витебске состоится второй конкурсный день детского музыкального состязания. Наша Ксения Галецкая выйдет на сцену под девятнадцатым номером с песней BACK in the USSR из репертуара The Beatles.