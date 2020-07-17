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В фестивальный Витебск приехал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
Выставка народной артистки Беларуси Светланы Окружной
Сегодня все дороги ведут в Витебск. В здании городской ратуши открылась выставка народной артистки Беларуси Светланы Окружной. Жизнь в свете рампы на фото, в наградах и поздравлениях коллег.
Впереди жеребьевка участников детского музыкального конкурса
Тем временем в фестивальную столицу прибыли те, у кого яркая творческая жизнь впереди. Через два часа участники детского музыкального конкурса определятся, под какими номерами будут выступать перед жюри.
Кай Метов, заслуженный артист России:
"В рамках
"Славянского базара" впервые. Я рад и зритель будет рад, что исправили это большое недоразумение. Наконец-то я могу сказать: "Привет, "Славянский базар"
! Привет, Витебск". Я очень ждал этого. Сегодня эта мечта осуществится".
Шура, певец (Россия):
"Уже хочется увидеть людей, поклонников, спеть песни. Ехали с хорошим настроением. Сегодня дадим всем по полной".
В Летнем амфитеатре прозвучит "Живая музыка кино"
А на десять часов вечера запланирован концерт. В Летнем амфитеатре прозвучит "Живая музыка кино" в исполнении Дмитрия Певцова, Алены Ланской, Евгения Дятлова, Сергея Волчкова и других. Аккомпанировать будет известный коллектив под управлением Сергея Жилина "Фонограф-Симфо-Джаз".
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