В фестивальный Витебск приехал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Выставка народной артистки Беларуси Светланы Окружной

Сегодня все дороги ведут в Витебск. В здании городской ратуши открылась выставка народной артистки Беларуси Светланы Окружной. Жизнь в свете рампы на фото, в наградах и поздравлениях коллег.

Впереди жеребьевка участников детского музыкального конкурса

Тем временем в фестивальную столицу прибыли те, у кого яркая творческая жизнь впереди. Через два часа участники детского музыкального конкурса определятся, под какими номерами будут выступать перед жюри.

Кай Метов, заслуженный артист России:

"В рамках

"Славянского базара" впервые. Я рад и зритель будет рад, что исправили это большое недоразумение. Наконец-то я могу сказать: "Привет, "Славянский базар"

! Привет, Витебск". Я очень ждал этого. Сегодня эта мечта осуществится".

Шура, певец (Россия):

"Уже хочется увидеть людей, поклонников, спеть песни. Ехали с хорошим настроением. Сегодня дадим всем по полной".

В Летнем амфитеатре прозвучит "Живая музыка кино"