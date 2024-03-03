В Галерее искусств Леонида Щемелева открылась выставка-оммаж

Здесь связь поколений так, как дочь Леонида Дмитриевича Щемелева - сама художница по текстилю и преподает на кафедре. На данной выставке мы можем увидеть работы ее студенток, которые вдохновлялись работами мастера, переосмыслили их и представили уже свою интерпретацию работ художника. На выставке представительны 5 проектов, которые выполнялись в течение учебного года студентами. Среди них представлены готовые гобелены, а также процесс создания.

Дарья Солонинко, старший научный сотрудник Галереи искусств Леонида Щемелева