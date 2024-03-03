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В Галерее искусств Леонида Щемелева открылась выставка-оммаж
В столичной Галерее Леонида Щемелева открылась выставка-посвящение народному художнику Беларуси. К просмотру - художественный текстиль и живопись самого мастера. Экспонируются также и работы студентов Белорусской академии искусств. О связи поколений Катерина Павлова.
В галерее Леонида Щемелева открылась выставка-посвящение народному художнику Беларуси - в этом году ему исполнился бы 101 год.
Проект-посвящение белорусскому художнику Леониду Щемелеву. Выставка как низкий поклон автору, чье творческое наследие вдохновляет новое поколение художников.
Тонкий лиризм и выразительные краски. Всем этим пропитаны личные работы мастера. Леонид Щемелев всегда творил по-разному.
Постигать искусство начал в родном Витебске, но профессионально притронулся к кисти только после фронта. Военные годы оставили неизгладимый след и в творчестве художника. Но, несмотря на тяготы Второй мировой, маэстро смог сохранить оптимизм и яркие краски на своих полотнах. Сегодня почерк автора перенимают юные художники, но уже под руководством его дочери.
Здесь связь поколений так, как дочь Леонида Дмитриевича Щемелева - сама художница по текстилю и преподает на кафедре. На данной выставке мы можем увидеть работы ее студенток, которые вдохновлялись работами мастера, переосмыслили их и представили уже свою интерпретацию работ художника. На выставке представительны 5 проектов, которые выполнялись в течение учебного года студентами. Среди них представлены готовые гобелены, а также процесс создания.
Гобелены почитателей таланта Щемелева созданы по мотивам произведений автора, который воспевал в своем искусстве мир, любовь к родному краю. Каждый из них выполнен в классической технике ручного ткачества.
Немаловажную роль в создании гобеленов на кафедре костюма и текстиля в Белорусской государственной академии искусств занимает концепция. Концепция вообще прорабатывается еще до того, как приступают студенты к продумыванию эскиза. Перед этим множество предварительных эскизов создается. И когда уже в финале есть большой эскиз полноразмерный, то можно начинать ткать.
Экспозиция - симбиоз рукотворного и цифрового искусства. Отдельного внимания заслуживают также коллекции орнаментальных композиций для интерьерных и костюмных тканей, созданные в технике цифровой графики.
В финале все равно все должно быть в цифровом виде, потому что все это печатается на тканях с помощью цифрового принтера.
Яркий проект завершает цикл мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Щемелева, и приурочен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лично прикоснуться к творчеству мастера и увидеть работы по его мотивам гости и жители столицы смогут до середины марта.
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