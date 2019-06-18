В галерее Савицкого открылась выставка, посвященная жизни Эми Уайнхаус

Семейный портрет Эми Уайнхаус. В галерее Савицкого открылась выставка, посвященная жизни эксцентричной поп-дивы. Экспозиция уже побывала в Мельбурне, Берлине, Амстердаме и Тель-Авиве. А вот Минск стал единственным городом в СНГ, где покажут личные вещи британской певицы. Что связывает обладательницу "Грэмми" с Беларусью, знает наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.



Проект оформлен цитатами из эссе Эми, которое она написала в 13 лет при поступлении в театральную школу Сильвии Янг. В экспозиции, разработанной Еврейским музеем Лондона, - чемодан с коллекцией семейных фотографий Уайнхаус, список ее любимых песен, написанный от руки, коллекция концертных браслетов, гитара и, конечно, ее эпатажные наряды. К слову, благодаря последним королева соула стала музой Карла Лагерфельда. Средства на дорогостоящий проект собирали на краудфандинговой платформе.