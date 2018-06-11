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В галерее Савицкого представлены фотоснимки литовского фотохудожника Антанаса Суткуса
В Художественной галерее Савицкого - новые выставки. На одной из экспозиций фотоснимки легендарного фотохудожника Литвы Антанаса Суткуса - с различными характерами, возрастом и в разное время.
Антанас Суткус - один из наиболее известных представителей гуманистической фотографии в Европе и мире, который вместе с коллегами заложил основы литовской фотографической школы. Представлены архивные серебряные отпечатки, которые создавались более 50 лет и объединены в фотографический цикл "Люди Литвы".
Также в галерее Савицкого представлены 70 произведений живописи на авторской выставке белорусского художника Григория Нестерова. Особенность его творчества - умение работать со светом. Картины автора находятся в фондах музеев Беларуси и США.
В рамках выставки под девизом "Живопись и музыка" 22 июня состоится концерт известного бельгийского пианиста белорусского происхождения Тимура Сергиени.
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