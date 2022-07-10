В галерее Щемелева открылась выставка живописи сценографа Александра Костюченко

Выставка Александра Костюченко "Посвящение" проходит у нас в рамках замечательного проекта "Классики - современники", и этот проект мы делаем уже на протяжении нескольких лет с Белорусским союзом художников. И я могу сказать, что это действительно очень серьезный, очень знаковый проект, так как мы вспоминаем и народных художников Беларуси, заслуженных художников, а также очень значимых деятелей искусства Беларуси.

Анна Ясюк, заведующая художественной галереей произведений Леонида Щемелева