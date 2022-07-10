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В галерее Щемелева открылась выставка живописи сценографа Александра Костюченко
Персональная выставка памяти театрального художника Александра Костюченко в залах арт-галереи Щемелева. На протяжении десяти лет мастер служил главным художником в Большом театре оперы и балета. Его почерком оформлены сотни сценических декораций.
В творческом портфолио работ визуальные решения к 50 драматическим спектаклям. Среди них "Аида", "Тоска", "Макбет", "Анна Каренина", постановки и сегодня не сходят с театральных подмостков.
В экспозиции галереи Щемелева Костюченко представлен как живописец.
Творчество Костюченко Александра Александровича в первую очередь связано со сценографией. Это огромные, конечо, масштабные росписи, большого размера живопись, так называемые задники, фоны ко всем основным спектаклям, которые были, наверное, за последние 10 лет поставлены в нашем Большом театре. В первую очередь это отразилось на его личном творчестве, на его станковых живописных работах.
Выставка Александра Костюченко "Посвящение" проходит у нас в рамках замечательного проекта "Классики - современники", и этот проект мы делаем уже на протяжении нескольких лет с Белорусским союзом художников. И я могу сказать, что это действительно очень серьезный, очень знаковый проект, так как мы вспоминаем и народных художников Беларуси, заслуженных художников, а также очень значимых деятелей искусства Беларуси.
Представлен и макет декорации оперы "Царская невеста". Это одна из первых постановок, с которой начиналась история Большого театра Беларуси. Фамилия Костюченко сегодня ассоциируется с творческой династией. Сын художника Константин за свою скульптурную композицию "Врата памяти" в мемориальном комплексе "Тростенец" стал обладателем государственной премии.
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