В галерее Щемелева впервые экспонируют непопулярные работы о Минске

Жизнь советского Минска "в рамах". В персональной галерее мастера выставили непопулярные работы Леонида Щемелева о нашей столице. Сам же народный художник Беларуси - уроженец Витебска, но более 70 лет прожил в Минске. С натуры писал сюжеты у Красного костела, фиксировал жизнь местного рынка, дворов и проспектов. Полотна второй половины XX столетия теперь достояние частной галереи "Предместье" и фондов Музея истории Минска. В галерее Щемелева их экспонируют впервые. Экспозиция о Минске дает также старт арт-марафону, посвященному 955-летию города.