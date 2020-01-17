В Германии покажут оперу по книге Светланы Алексиевич

"Время Секонд-хэнд" увидят зрители на сцене государственной оперы Штутгарта. Сценарий для нее написал Сергей Невский, по мотивам одноименной книги Светланы Алексеевич.



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