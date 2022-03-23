В Год исторической памяти на Минской международной книжной выставке-ярмарке акцент на родное

В Год исторической памяти акцент на родное. Под девизом "Река времени Батьковщины" в столице сегодня открылась XXIX Минская международная книжная выставка-ярмарка. Вернуться к истокам, задуматься о корнях и восстановить связь поколений - в этом поможет книга.



Проект объединил региональные и республиканские издательства, а также общественные инициативы в сохранении исторической памяти на основе книжных проектов. Стенд за стендом посетители знакомятся с историей и новинками книжного рынка не только в Беларуси, но и других стран. Юбилеи в этом году отмечают издательство "Мастацкая літаратура" и Национальная библиотека Беларуси. К круглым датам и специальные проекты книжной выставки. Издательство к своему полувековому рубежу подготовило ретроспективу книг-бестселлеров за 50 лет.



Сфокусироваться на родном - это предлагают сделать и зарубежным участникам белорусского книжного форума. Среди них в этом году Россия, Китай, Пакистан, Туркменистан, Сирия, Венесуэла, Куба и другие.