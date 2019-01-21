В Гомеле открылась выставка "Искусство шоколада"

Сыграть в шоколадные шашки, увидеть съедобных панд и пингвинов, вкусный рояль и Эйфелеву башню - все это возможно на выставке "Искусство шоколада", которая открылась в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. На создание экспозиции ушло более 2 тонн сладкой массы. Причем, белорусского качества. Руку к аппетитным шедеврам приложили шоколатье из нашей страны Беларуси и Гонконга. Экспозиция заняла сразу три выставочных зала. За три года существования проект побывал в 20 городах мира. Гомель стал единственным областным центром Беларуси, который принял выставку.