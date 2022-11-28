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В Гомеле открылась выставка на тему фашистского геноцида белорусов
Выставка на тему геноцида белорусского народа открылась в Гомеле. В основе экспозиции - материалы, найденные во время раскопок в Ченковском лесу. С 1941 по 1943 годы эту территорию фашисты использовали для расстрела мирных жителей. Вниманию посетителей представлены личные вещи погибших, а также 3D-фото с места поисковых работ для полного погружения в атмосферу военного лихолетья.
Сейчас молодежь у нас немного в других реалиях живет, надо искать к ней и другие подходы в том числе. Поэтому донести до молодежи все ужасы геноцида, зверства, которые творились на территории Гомельщины нацистами и их пособниками, мы пытаемся вот таким путем.
Всего в Ченковском лесу найдены останки примерно тысячи человек. Специалисты уверены, что жертв было гораздо больше. Поиски продолжатся с наступлением весны 2023 года.
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