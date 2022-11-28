В Гомеле открылась выставка на тему фашистского геноцида белорусов

Сейчас молодежь у нас немного в других реалиях живет, надо искать к ней и другие подходы в том числе. Поэтому донести до молодежи все ужасы геноцида, зверства, которые творились на территории Гомельщины нацистами и их пособниками, мы пытаемся вот таким путем.

Александр Шинкарев, зампрокурора Гомельского района