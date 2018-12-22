В Гомеле возрождают средневековое мастерство - витражную роспись

Технике витражной росписи обучают по уникальной программе в одной из гомельских школ. Часть ее выпускников овладела мастерством профессионально и востребована за рубежом. Работами учеников необычной школы заинтересовались и выставочные залы Гомеля. На дебютной экспозиции витражной живописи побывала Анна Ковалева.

Нина Гуслянцева родилась, говорит, с кистью в руке. И с детства знала, что будет художником. Когда получала профессию, в совершенстве овладела редкой техникой - витражной росписью. Работа кропотливая, но сегодня почти уникальная. На одну работу в таком выполнении может пойти до двух недель.

Витражная роспись уходить корнями в средневековье. Сейчас ее популярность в Беларуси почти на ноле. Менять ситуацию Нина решила 13 лет назад. С тех пор почти забытой технике обучает молодое поколение гомельчан. Причем там, где некогда сама делала первые шаги в искусстве. За 13 лет выпустила десятки мастеров. Сейчас под ее крылом более 50 учеников от 6 до 14 лет.

Школа витражной росписи - это семилетний курс. Аналогов учебной программе, по которой обучают здесь, нет больше нигде в Гомельской области. После 5 класса надо сдать уже две дипломные работы. А с начальных курсов с мастер-классами и на просмотры детей сюда приходят члены Союза художников Беларуси и преподаватели колледжей искусств. Уже с 6-летнего возраста проводят профориентацию и готовят будущих профессионалов.

Работами школьников заинтересовались выставочные залы Гомеля. Одна из первых крупных выставок открылась на этой неделе. В экспозиции более 20 работ. Среди авторов и нынешние выпускники.