3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гродненском районе начала работать первая в нашей стране "Школа батлейки"
Возрождение древнего театрального искусства. В Гродненском районе начала работать первая в нашей стране "Школа батлейки". Выездные занятия проходят в сельских центрах культуры. Познакомиться с особенностями кукольного театра приглашают и взрослых, и детей. В программе обучения раскрывают секреты создания марионеток из полимерной глины и ткани, рассказывают об истории театральных постановок. Предлагают всем желающим выступить и в роли артистов. Про особенности такого кукольного искусства - репортаж Юрия Карнеловича.
В Путришевском сельском центре культуры проходят необычные занятия. Участники театрального кружка своими руками создают кукол-марионеток для будущих спектаклей. Полимерная глина, ткань и краски в умелых руках превращаются в героев белорусских народных сказок. Кристина Лойко - и учитель, и режиссер, и идейная вдохновительница детского театра "Батлейка". Благодаря именно ее усилиям в сельском центре культуры удалось возродить забытый вид искусства. Культуролог по образованию, девушка давно интересовалась историей белорусской батлейки. Теоретические знания удалось воплотить на практике. Уже в течение двух лет в Путришках действует кукольный театр в миниатюре.
Театральный кружок пришелся по вкусу ученикам местной школы. Дети с удовольствием осваивают мастерство игры марионетками. Однако прежде чем дело доходит до постановки, необходимо самому смастерить главных героев пьесы. У Анастасии Наливайко куклы получаются особенно выразительными. И это неудивительно - девочка в театре с момента его открытия.
Спектакли театра "Батлейка" понравились местным жителям. Ни один праздник в агрогородке не проходит без кукольной постановки.За время существования театра батлейки юные артисты с гастролями проехали весь Гродненский район. В их репертуаре 4 полноценных спектакля. Следующий этап развития театра - создание уже школы батлейки.
Своим опытом театральная труппа решила поделиться с жителями всего региона. Были организованы выездные занятия в сельских центрах культуры. В программе обучения раскрывают секреты создания марионеток, знакомят с историей уличных театральных постановок.
В перспективе гродненская батлейка должна стать туристическим брендом региона. Поприсутствовать на спектаклях уже выражают намерение гости из соседних Литвы и Польши.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера