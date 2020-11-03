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В Гродно открылась выставка Александра Лосминского

В выставочном зале по улице Ожешко в Гродно открылась большая выставка избранных работ Александра Лосминского, руководителя фотоклуба "Гродно". Таким образом автор решил отметить свой 70-летний юбилей.

Поздравить Александра Иосифовича пришли многочисленные гости: друзья, коллеги, а также представители власти. В адрес юбиляра на этой творческой встрече звучало много теплых слов и пожеланий.

Александр Лосминский удостоен многочисленных почетных званий и наград. Среди них медаль Франциска Скорины и нагрудный знак "За личный вклад в развитие культуры". А к 70-летию Белорусский союз журналистов присвоил Александру Иосифовичу звание "Заслуженный журналист".

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