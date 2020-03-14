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В Гродно проходит предкастинг X-Factor

X-Factor

в Гродно. В городском центре культуры на Дзержинского,1 проходит предкастинг. Он будет длиться до 8 вечера. Претендентов оценивают в четырех категориях: парни, девушки от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, а также вокальные коллективы. В Гродно в составе группы X-Factor работают генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта "X-Factor в Беларуси" Ольга Шлягер, а также известная певица Искуи Абалян. Сегодня им предстоит прослушать сотни претендентов.

Продемонстрировать свои вокальные таланты можно и завтра по такому же графику и адресу. На данный момент в Белтелерадиокомпанию поступило более 2 тысяч электронных заявок - не только из нашей страны, но из России, Украины, стран Балтии и даже Египта.

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