В Гродно проходит предкастинг X-Factor

в Гродно. В городском центре культуры на Дзержинского,1 проходит предкастинг. Он будет длиться до 8 вечера. Претендентов оценивают в четырех категориях: парни, девушки от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, а также вокальные коллективы. В Гродно в составе группы X-Factor работают генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта "X-Factor в Беларуси" Ольга Шлягер, а также известная певица Искуи Абалян. Сегодня им предстоит прослушать сотни претендентов.