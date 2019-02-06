Французская литература, кино и даже виртуальное путешествие в Париж. В Гродно стартовала Неделя французской книги, в рамках которой все желающие смогут познакомиться с современным искусством Франции. В последние годы между нашими странами активно развиваются культурные связи. Так, Гродно уже несколько лет является городом-побратимом французского Лиможа, в котором ежегодно с концертами бывают наши музыкальные коллективы. Поддерживают отношения и художественные школы двух городов. Демонстрация своих литературных достижений - ответный шаг посольства Франции. Впрочем, в ближайшее время с французской культурой смогут познакомиться во всех регионах Беларуси.

Первые презентации и творческие встречи французских литераторов с белорусскими читателями, а также совместные просмотры французских кинолент состоятся в марте во всех областных городах республики.