В Гродно стартует праздник грации и творчества

Беларусь по праву может служить примером тому, как строить общий дом для людей разных религий и национальностей, на деле обеспечивать единство наций и преемственность поколений. Обращение мировому сообществу 3 июня приняли в Гродно, там стартовал Фестиваль национальных культур.

В 13-й раз по улицам Гродно прошли диаспоры, каждая представляя свою идентичность. Красочное шествие собрало тысячи зрителей. Завершился первый день форума пиротехническим шоу. Сегодня в Гродно второй день фестиваля.

Что в программе, узнаем у Анастасии Бенедисюк.

Гродно сегодня будто спать и не ложился, настолько обширную и всевременную программу подготовили организаторы фестиваля. Да, действительно было и пиротехническое шоу, и кинопоказы под звездами. Афиша для всей семьи. Что сегодня? На протяжении дня работают подворья. Каждая национальность (а их здесь 3 десятка) представляет свое. Есть, правда, немногочисленные диаспоры, их было решено объединить. Всего получилось 17 подворий. Идея второго дня - хоровод единства.

Белорусское подворье назвали "Домашний очаг". Все символично. Вообще те, кто сегодня представляет свою диаспору, прошли испытания, был конкурсный отбор в регионах. По итогам ведь выберут лучшее подворье. Как ни грустно об этом говорить, но итоги подведут уже в 16:30. На прошлом фестивале в 2018 году хрустальный цветик-семицветик получила казахская диаспора. Они и в этот раз уже поставили большую юрту, куда приглашают. Но на этот раз у них есть серьезный конкурент - татаро-башкиры тоже с передвижным жилищем. Хотя, безусловно, понимаем, не стеныкрасят. Кто чем сегодня будет удивлять?