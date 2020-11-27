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В интернете открывается голосование на детском "Евровидении-2020"
На детском "Евровидении" сегодня открывается зрительское голосование в интернете. Поддержать можно и исполнителя своей страны. Беларусь на конкурсе представляет Арина Пехтерева. Само шоу состоится в воскресенье. В прямом эфире за хрустальный микрофон поборются участники из 12 стран. Как помочь своей стране победить в популярном песенном конкурсе, расскажет Инна Пилевич.
Поставить лайк можно в интернете с любого стационарного или мобильного устройства
Белорусы могут повлиять на свой результат на детском «Евровидении-2020». Вот уже 4-й сезон подряд странам-участницам разрешается голосовать за своих представителей.
Поставить лайк можно в интернете с любого стационарного или мобильного устройства - компьютера, планшета или смартфона.
Голосование начинается сегодня в 22:00 на сайте конкурса junioreurovision.tv.
Для начала нужно просмотреть короткий ролик выступлений всех артистов. А после проголосовать за трех фаворитов. В том числе доступно оставить голос за нашу конкурсантку Арину Пехтереву.Зрительское голосование завершится прямо перед началом шоу в воскресенье, 29 ноября, и откроется снова, после выступления всех артистов. Но уже на 15 минут. Голоса будут конвертированы в очки. Они определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри. Судейская коллегия выставит свои балы уже завтра по итогам генерального прогона.
Впервые в истории конкурс пройдет в дистанционном формате
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире участники заранее сняли свои номера. И хотя сами выступления покажут в записи, эфир все равно будет живым. Вещатели каждой страны-участницы построят Green Room в своих телепавильонах.
Мартин Остердаль, супервайзер детского "Евровидения-2020":
"Главным испытанием для нас стала пандемия. Мы хотели провести детское "Евровидение" в привычном формате на большой площадке. Но в сентябре мы приняли решение поменять подходы, чтобы для всех участников конкурс был безопасным. Благодаря технологиям мы сможем создать ощущение единения и праздника".
Green Room для нашей представительницы Арины Пехтеревой и ее команды уже готовится в студии Белтелерадиокомпании
Следить за
на дистанционке можно как онлайн на сайте шоу, так и в эфире телеканалов
и
. Начало в
19:00
. К слову, наша страна пока среди лидеров по числу побед. Детское "Евровидение" Беларусь выигрывала дважды.
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