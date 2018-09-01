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В Иванове стартует празднование Дня белорусской письменности
Символичный День знаний и в Иванове. Со школьной линейки там сегодня стартует празднование Дня белорусской письменности. В первое воскресенье сентября один из городов Беларуси становится духовно-просветительским центром, где собираются тысячи писателей, журналистов, ученых и, конечно, туристов. Около часа назад в Иванове открылся первый книжный магазин "Верасень". Всего на праздничные выходные запланировано более 80 мероприятий. С полудня начинает свою работу Фестиваль книги и прессы.
В программе более 20 различных локаций. Тема малой малой родины как на страницах новых изданий, так и в театрализованных представлениях.
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