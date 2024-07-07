Еще три дня, чтобы заявить о себе - предкастинг на "Фактор.by" в Минске продлится до 10 июля

"Фактор.by" готов открывать миру новых звезд. В Минске продолжается прослушивание на четвертый сезон популярного проекта. Уже более сотни смелых продемонстрировали свои таланты.

Прослушивания проходят ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу г. Минск, пр. Победителей, 49.

Требования к участию в первом этапепросты: необходимо прийти с паспортом, зарегистрироваться и исполнить несколько разноплановых композиций без фонограммы.Именно этот предкастинг - дорога навстречу звездным судьям и к своей мечте.