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Еще три дня, чтобы заявить о себе - предкастинг на "Фактор.by" в Минске продлится до 10 июля
"Фактор.by" готов открывать миру новых звезд. В Минске продолжается прослушивание на четвертый сезон популярного проекта. Уже более сотни смелых продемонстрировали свои таланты.
До конца предкастинга осталось совсем немного. 10 июля команда "Фактор.by" даст последний шанс проявить свой талант вживую.
Прослушивания проходят ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу г. Минск, пр. Победителей, 49.
Требования к участию в первом этапепросты: необходимо прийти с паспортом, зарегистрироваться и исполнить несколько разноплановых композиций без фонограммы.Именно этот предкастинг - дорога навстречу звездным судьям и к своей мечте.
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