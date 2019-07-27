В Каминном зале Купаловского театра открыли музыкальные вечера

К своему столетнему юбилею Купаловский театр сегодня презентовал новый проект. В Каминном зале открылись музыкальные вечера. Купаловский - единственный драматический театр в Беларуси, где есть свой оркестр. Его постоянный состав - 8 солистов под руководством Владимира Курьяна. Сегодня прозвучали произведения из спектаклей "Павлинка", "Идиллия", "Местечковое кабаре". Первый музыкальный вечер в стенах Купаловского познакомил зрителей и с фотовыставкой "Возвращение домой" белоруса Петра Шумова, который снимал портреты Марка Шагала, Игоря Стравинского и Айседору Дункан. Музыкальные вечера для Купаловского станут регулярными. Произведения из спектаклей будут звучать не только в Каминном зале, но и на других площадках театра.